Manifesto funebre con foto defunta che fa il dito medio: la scelta di figlia e nipoti

Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un manifesto funebre con una foto così - con la defunta ripresa mentre "sventola" ilalzato -, non capita certo tutti i giorni. Il poster d'addio ha fatto la sua comparsa a Sapadarolo nel Riminese e non ha mancato di attirare l'attenzione. Anche sulla Rete: ad oggi il post con la foto del manifesto ha ricevuto sulla pagina, 'Matti di Riminì - che l'ha rilanciata - quasi 1.400 'mi piacè, è stato condiviso da 1.144 persone e ha strappato 179 commenti.A scegliere l'immagine del 'pregat, affisso in diversi quartieri, sono stati i familiari - una figlia e due nipoti - della defunta, una signora di 84 anni scomparsa il 18 agosto e i cui funerali, per sua volontà, si sono tenuti in forma laica il 20 agosto. Ai giornali riminesi figlia e nipoti hanno spiegato di avere individuato proprio quella fotografia per rappresentare al meglio la personalità e il carattere della madre e nonna, definita una donna dalla grande apertura mentale ed un tipo originale. Le ceneri della donna riposeranno al cimitero di San Maria in Cerreto, dove si trova l'altra figlia e, spiegano i familiari, per la lapide funeraria verrà utilizzata la stessa foto del manifesto.