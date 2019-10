Il taglio dei parlamentari è legge: via libera della Camera con 553 sì, 14 i no. Due astenuti. M5S: «Facciamo la storia»

L'aula della Camera ha definitivamente approvato con 553 sì e 14 no (2 gli astenuti) il disegno di legge costituzionale che taglia di 345 seggi il numero dei parlamentari. La riforma appena votata riduce il numero dei senatori da 315 a 200 (con non più di cinque nominati a vita) e quello dei deputati da 630 a 400. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha seguito le ultime fasi dell'esame del provvedimento dell'Assemblea sedendo al banco del governo.

Nessun voto contrario, cinque non votanti, cinque in missione. Questo il computo della votazione dei deputati M5S alla riforma per il taglio dei parlamentari, una delle bandiere del Movimento. I 5 deputati in missione sono Francesca Businarolo, Andrea Colletti, Federica Dieni, Maria Marzana, Leda Volpi. I 5 non votanti sono Sebastiano Cubeddu, Paolo Giuliodori, Roberto Rossini, Stefania Mammì, Massimiliano De Toma. In tutto, nel M5S, erano presenti in Aula 205 deputati su 215.

«È il giorno che aspettiamo da sempre. Con il sì trasversale delle forze politiche alla riduzione dei parlamentari il M5S fa la storia di questo Paese, scrivendo una stupenda pagina di democrazia. Dopo oltre trent'anni di promesse mancate il taglio di deputati e senatori è realtà: inizia una nuova stagione politica, ora al centro ci sono i cittadini». Lo dichiara il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, garantendo «il massimo impegno per quella che sarà a tutti gli effetti una legislatura costituente».

Per la quarta e ultima lettura parlamentare della riforma costituzionale era necessaria la maggioranza assoluta (largamente superata). Hanno votato a favore oltre alle forze della maggioranza anche quelle di opposizione (Fi, Lega, e Fdi) e alcune componenti del gruppo Misto. No da, altre componenti del Misto o deputati in dissenso con i rispetti gruppi. Roberto Giachetti () confermando la posizione favorevole del suo gruppo ha tuttavia annunciato la richiesta del referendum per l'abolizione della riforma e la conseguente istituzione di un Comitato per il no. Entro i tre mesi dall'approvazione del disegno di legge un quinto dei componenti di uno dei rami del Parlamento, cinque Consigli regionali o 500 mila elettori possono infatti sollecitare la celebrazione di un referendum confermativo (il cui quesito deve essere vagliato dalla Cassazione). La riduzione dei seggi risulterà effettiva al primo scioglimento del Parlamento (ma non prima di 60 giorni dall'entrata in vigore della riforma). È confermata la base regionale per l'elezione dei senatori.