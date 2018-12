Tassa auto, Di Maio: chi ha Euro3 non pagherà un centesimo in più

Di Maio frena sulla nuova tassa sulle auto inquinanti prevista in manovra. «Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più», assicura su Facebook il ministro dello Sviluppo, con l'obiettivo di fare chiarezza «sul tema auto e inquinamento, perché è stata fatta un pò di confusione».

«Ho deciso di convocare un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo economico, per migliorare gli incentivi per l'auto elettrica, ibrida e a metano, con i costruttori, a partire da Fca, e con le associazioni dei consumatori. Insieme troveremo la soluzione giusta per centrare due obiettivi: proteggere noi e i nostri figli dall'inquinamento, senza pesare sul portafogli», aggiunge Di Maio.

Giovedì 6 Dicembre 2018

