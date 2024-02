Vittorio Sgarbi, lettera a Meloni: «Verificare altre incompatibilità». La premier: scelta corretta, accolgo le dimissioni

L'aveva annunciata già nelle scorse ore, adesso è arrivata la lettera di Vittorio Sgarbi alla premier Giorgia Meloni. Ecco le parole del sottosegretario dimissionario alla Cultura: «Se il governo, per mano di un suo ministro ha promosso una indagine sul conflitto di interessi all'interno del governo, è giusto che io chieda all'Antitrust che si estenda l'indagine a tutte le istituzioni, con gli stessi criteri. Non per ritorsione, ma per rispetto delle istituzioni alle cui decisioni io mi sono rimesso. E che tu ti faccia garante della integrità del governo quanto a possibili incompatibilità, se a me non è consentito parlare e promuovere in ogni modo l'arte e le mie idee», riporta la lettera riportata dal Corriere della Sera. Meloni poi ne ha parlato ai cronisti dal Giappone replicando sul caso: «Trovo corretta dopo il pronunciamento dell'Antistrust la scelta di dimettersi per cui accolgo le dimissioni».

Vittorio Sgarbi, l'Antitrust: «Attività incompatibili con ruolo nel governo». Il testo del provvedimento che ha portato alle dimissioni

Sgarbi annuncia: farò ricorso al Tar

«Non sono d'accordo con la delibera del Agcm, farò ricorso al Tar - scrive Sgarbi nella lettera -. Ma la delibera è chiara: non posso fare la vita che ho fatto per cinquant'anni, non posso essere me stesso e essere sottosegretario. L'Antitrust non ha detto "Non va bene questo o quell'attività della vita di Sgarbi", ma la sua "intera attività di scrittore, narratore curatore e storico d'arte" (e con ciò anche promuovere e vendere i propri libri, come anche tu hai fatto): cioè è la mia vita. Si tratta, come si capisce subito leggendone la forzata motivazione, di una decisione tanto "politicamente corretta", quanto giuridicamente scorretta. Nessun vero giurista comprende infatti per quale ragione tenere una conferenza su Caravaggio, partecipare o presiedere una tavola rotonda su Tintoretto, presentare un libro su Michelangelo, possa costituire una violazione dei limiti di legge, generando una incompatibilità con la funzione ministeriale, al punto da distorcerne il senso».

Il ringraziamento a Meloni

«E ciò anche perché, secondo le norme vigenti, occorre che l'attività "connessa" a quella ministeriale sia svolta in modo "professionale", e fa sorridere che uno possa, "per professione", autografare e presentare libri o inaugurare mostre, e che ciò possa distorcere la funzione pubblica - si legge ancora nella lettera -.

In ogni caso, sento il bisogno di ringraziarti per il comportamento da te tenuto nei miei confronti, sempre rispettoso, lineare e mai cedevole verso i molti e agguerriti oppositori che hanno imbastito una vera persecuzione giornalistica e televisiva (con la tv di Stato!) sperando, con me, di mettere in soggezione te e il governo da te presieduto».

Sgarbi: dimissioni in due tempi, mi sono autosospeso

«Voglio chiarire: io mi sono assolutamente dimesso ma i tempi presuppongono quelle che io chiamo dimissioni in due tempi: io da questo momento non ho deleghe attive e non voglio esercitarle», ha detto Sgarbi a La7 dove parla di «autosospensione». «Ma io ho dato incarico ad uno studio di procedere con le valutazioni di incompatibilità» con un ricorso ma «le dimissioni sono certe quali che siano le decisioni del Tar». Insomma, «io mi dimetto anche se la sentenza del Tar fosse favorevole con me» ma ora serve «consentire al Tar di pronunciarsi e una sentenza non ha senso se mi sono dimesso».

«Se il governo ritiene di chiedermi le dimissioni immediate, può chiedermelo e io posso anche darle,

e le darò - continua -. Ma in questo momento per presentare il ricorso al Tar contro la delibera Agcm, c'è una procedura che richiede il suo tempo. Meloni non mi ha chiamato, e non mi sono sentito affatto solo, ma se vuole chiamarmi mi chiami e io farò quello che mi dice».

Pubblicata la delibera dell'Antistrust: «Attività incompatibili con il suo ruolo»

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato oggi sul bollettino settimanale la delibera che riguarda Vittorio Sgarbi. «Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi - si legge nel testo stilato dall'Antitrust - ha esercitato attività professionali in veste di critico d'arte, in materie connesse con la carica di governo a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215» ovvero la Legge Frattini sul conflitto di interesse.

«Sulla base degli elementi complessivamente raccolti - si legge nel provvedimento dell'Antitrust - è risultato che il Prof. Sgarbi, nel periodo successivo all'assunzione della carica di Sottosegretario di Stato, ha svolto numerose attività organizzate, quali eventi autonomi ovvero inquadrate nel programma di eventi a carattere culturale di più ampia portata». E nello specifico si è trattato di attività «riconducibili al genus delle attività professionali», cosa confermata «oltre che dall'oggetto, anche dal fatto che esse sono supportate da una stabile organizzazione di persone e mezzi a ciò specificamente dedicata».

Dalle indagini dell'Autorità è emerso infatti che due società, Hestia e Ars, «coadiuvano Sgarbi nella gestione di tutte le fasi relative alla prestazione, inclusi gli aspetti logistici». In particolare, si legge ancora, Ars «funge da trait d'union tra il critico d'arte e possibili committenti, sottoponendo una sorta di elenco di proposte, con relativa quantificazione dei corrispettivi, all'interno del quale l'organizzatore può scegliere la performance che preferisce (intervento, lectio magistralis, spettacolo teatrale, ecc.), cui possono essere annessi degli extra, anch'essi a pagamento (partecipazioni del critico a presentazioni TV, permanenza successiva alla chiusura dell'evento con disponibilità a farsi fotografare dal pubblico, firmacopie, ecc.)».

Per la maggior parte di eventi, «Ars risulta aver svolto funzioni di intermediario tra il Prof. Sgarbi e gli organizzatori dell'evento, quest'ultima risulta essere destinataria del pagamento». Ma secondo l'Antitrust, «sembra difficilmente contestabile che, anche quando il cachet sia incassato, direttamente o indirettamente, da Ars o da Hestia, esso sia almeno in parte qualificabile come corrispettivo dell'attività svolta da Sgarbi».

Dalle evidenze in atti emerge una sostanziale identificazione del sottosegretario con le due società in questione: tra l'altro socio e amministratore unico di Ars è Antonino Ippolito, collaboratore storico di Sgarbi e suo attuale capo segreteria al Ministero, mentre socia e amministratrice unica di Hestia è Sabrina Colle, compagna di Sgarbi. L'elemento della occasionalità delle attività svolte da Sgarbi evidenziato nelle memorie difensive, si legge ancora, è «del tutto incompatibile con la realizzazione e il mantenimento di una stabile organizzazione di persone e mezzi il cui fine unico è quello di organizzare, gestire e realizzare gli interventi del Prof. Sgarbi dietro corrispettivo».

L'Antitrust sottolinea inoltre che «il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici non può, di fatto, essere svuotato di contenuto mediante una indefinita sommatoria di attività che, anche là dove ritenute singolarmente consentite, nel loro insieme difettino dei requisiti dell'occasionalità e della temporaneità, comportando una rilevante sottrazione di tempo e di risorse intellettuali al perseguimento degli interessi sottesi alla carica di governo». Per quello che riguarda invece le attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it, l'Antitrust comunica la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità ipotizzata nell'atto di estensione oggettiva«, anche in seguito alla chiusura della sezione del sito web destinata alla vendita di libri.