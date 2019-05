Giovedì 30 Maggio 2019, 10:40 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Buon voto a tutti!». Così su Facebook Luigi Di Maio saluta il via, sulla piattaforma on line, al voto in cui si chiede se si vuole riconfermare la fiducia al capo politico del Movimento e vicepremier. La votazione durerà dalle 10 alle 20.