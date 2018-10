Zingaretti: ricostruiamo il Pd, lasciamo la strada che ci ha portato a fallire

Sabato 13 Ottobre 2018, 14:47 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2018 16:19

Ricostruiamo il Pd. Lo chiede Nicola Zingaretti detto parlando a Roma a "Piazza Grande", la manifestazione organizzata per lanciare la sua candidatura alle primarie dem che si terranno all'inziio del 2019.«Piazza Grande è un luogo che fino a stamattina non esisteva, dove si incontrano storie e pensieri differenti non per litigare ma per costruire qualcosa di nuovo», ha detto Zingaretti. «Per troppo tempo, ed è stato grave, le differenza hanno significato divisioni e rotture e ci troviamo la peggiore destra europea al governo. Per troppo tempo ci siamo illusi che per non disturbare qualcuno era meglio ritrovarsi tra eguali e si sono scelti non i migliori ma i più fedeli e lo abbiamo pagato», ha spiegato il candidato alla segreteria del Pd sottolineando: «Questo luogo va ricostruito. Il processo di rigenerazione della politica deve prendere atto che bisogna cambiare».«Lo dico a tutti: non abbiamo alcuna intenzione di voler tornare indietro verso strade già battute e che hanno fallito, non vogliamo più neanche continuare avanti sulla stessa strada che ci ha portato a fallire. Vogliamo cambiare strada. Costruire finalmente una nuova speranza per questo Paese», ha continuato il presidente della regione Lazio.«Credo che noi dobbiamo ridare all'Italia una nuova speranza. Chi ha vinto le elezioni il 4 marzo ha iniziato a tradire la fiducia ricevuta, ed è giusto ammetterlo. Volevano un Paese con meno povertà e più giustizia e in pochi giorni stanno distruggendo le speranze di tantissimi italiani, colpendo e massacrando soprattutto le giovani generazioni. Quindi sarà un cammino lungo, perché non sarà facile, bisogna combattere se si vuol bene a questo Paese, per ridare speranza e voltare pagina e salvare l'Italia», ha affermato ancora Zingaretti.La candidatura di Zingaretti nella coreografia di Piazza Grande è all'insegna del «noi». Entrando alla Ex Dogana, uno spazio post industriale usato per eventi musicali, si è accolti da una grande manifesto con la scritta; «Da soli si va veloci, insieme si va lontani». CI sono poi dei grandi poster con frasi di personaggi che definiscono il Pantheon di Zingaretti e del mondo che lo sostiene, da Paolo Vi, Piepaolo Pasolini, da Margherita Hack a Liliana Segre. Tra i poster spicca la celebre frase di John Donne «nessun uomo è un isola».