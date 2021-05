Puglia zona gialla, Campania rischio arancione. Venerdì nuovi colori regioni: Sardegna resta arancio

Una regione rossa, 5 arancioni e il resto gialle. A poco più di 48 ore dall'entrata in vigore dell'ultima ordinanza che ha disegnato la mappa a colori dell'Italia di questa settimana, si inizia già a ragionare sulla prossima. E nonostante i dati siano considerati positivi a livello nazionale (con in calo soprattutto l'indice Rt su base settimanale e il numero dei nuovi casi su base gioranliera), in alcune aree resistono numeri che meritano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati