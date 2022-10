«Covid, non abbassiamo la guardia sui luoghi di lavoro a rischio contagi»

«Non bisogna abbassare la guardia, bisogna mantenere alta la vigilanza perché il Covid continua a colpire, a mietere vittime. Dobbiamo osservare tutte le misure prcauzionali, continuare a vigilare per l'applicazione rigorosa delle intese che abbiamo definito e sottoscritto nei luoghi di lavoro». Lo ha dtto il segretario generale della Cisl, Luigoi Sbarra, interpellato a margine della manifestazione sindacale sulla sanità a Roma. «Il peggio è alle nostre spalle però ancora dobbiamo combattere il Covid» ha aggiunto Sbarra che alla domanda sul rischio di cavalcare l'onda no vax ha replicato: «Penso di no, il richiamo alto e forte del presidente della Repubblica Mattarella» sulla necessità di mantenere precauzione «è un segnale che il governo, e il parlamento, deve osservare e indicare anche come impegno per le prossime settimane e per i prossimi mesi».