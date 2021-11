Covid, la lezione di Brusaferro: «Basta parlare di pandemia, vi spiego perché»

Con l'emergenza coronavirus cambia anche il linguaggio scientifico. «Noi la chiamiamo pandemia, ma in realtà è una sindemia, un termine nuovo che sta a dire che ci troviamo di fronte a una situazione dove ci sono interazioni, tra elementi biologici e sociali, che alterano e modificano continuamente gli stati e le condizioni di salute e che possono incrementare la suscettibilità delle persone a possibili danni o anche peggiorare il loro stato di salute». Lo sostiene il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, intervenendo alla cerimonia 'd'apertura dell'anno accademico dell'Università di Udine, dove è docente di Igiene e Medicina preventiva.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA De Luca oltre il Covid: «Pronti dieci nuovi ospedali... PACE FATTA?! Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese, il commento su Instagram lascia... L'EPIDEMIA Mis-C, la sindrome post Covid che colpisce i bambini. L'allarme...

«È proprio questa interazione che ci lascia un insegnamento importantissimo per il presente e per il futuro - afferma Brusaferro - così come abbiamo visto che la salute e il benessere del singolo e della comunità sono inscindibilmente collegati, e ogni scelta individuale impatta anche su quella della comunità e viceversa. Inoltre salute, benessere e la crescita economica sono strettamente legati». Poi Brusaferro mette in luce l'elemento 'glocale' della "sindemia". «Sappiamo che dobbiamo gestirla nei quartieri, nelle famiglie, nelle case - spiega - fino a quando tutto il pianeta non sarà al sicuro».