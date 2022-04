Covid, quarta dose del vaccino raccomandata agli over 80

«Entra oggi in vigore dopo la pubblicazione in gazzetta ieri, la raccomandazione a vaccinare gli over 80 con il secondo richiamo, o quarta dose. Nei prossimi mesi si potrebbe verificare ua riduzione di copertura del vaccino, anche se dati ancora non pubblicati mostrano una tenuta proprio per questa fascia di età». Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini, alla conferenza stampa al ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale e la somministrazione della seconda dose di richiamo. Il richiamo era gia previsto per i soggetti immunodepressi.

