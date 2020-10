Vaccino Covid, l'Oms: «C'è speranza di ottenerlo entro la fine dell'anno»

Si riaccende la speranza di ottenere il vaccino anti-Covid entro la fine dell'anno. A sostenere questa ipotesi «più che concreta» è il direttore generale dell' Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus che, al termine di una riunione di due giorni del comitato esecutivo dell'organismo ha detto: «Abbiamo bisogno di vaccini e c'è la

speranza che entro la fine di quest'anno ce ne possa essere uno». Attualmente - ricorda la Bbc - ci sono circa 40 vaccini allo stadio di studi clinici, incluso uno sviluppato dall'Università di Oxford che è già in una fase avanzata di test. Ma il direttore dell' Oms non ha specificato quale vaccino potrebbe essere disponibile entro la fine dell'anno.

L' Oms ha già messo in campo il programma Covax che mira a fornire a tutti i paesi del mondo un accesso equo ai vaccini, una volta che saranno stati autorizzati e approvati. Allo stesso tempo, gli scienziati hanno avvertito che anche con un vaccino efficace non si tornerà subito alla normalità, poiché potrebbero essere necessari mesi per produrlo, distribuirlo e somministrarlo su larga scala. Proprio per questo motivo, il capo dell' Oms ha ribadito che il mondo ha bisogno di utilizzare «tutti gli strumenti a portata di mano» per porre fine alla pandemia, ed il vaccino è solo uno di questi.



