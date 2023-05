Dolore muscolo-scheletrico esperti mondiali a confronto

Oltre 350 gli esperti nazionali e internazionali che si sono riuniti a Torino per il quarto congresso nazionale della Società italiana per la gestione unificata e interdisciplinare del dolore muscolo-scheletrico e dell’algodistrofia (Si-Guida).

«Nel nostro quarto congresso nazionale abbiamo messo a confronto le diverse professionalità mediche - spiega Giovanni Iolascon, ortopedico e fisiatra e presidente di Si-Guida - con lo scopo di affrontare gli aspetti clinici, chirurgici e riabilitativi del paziente con dolore muscolo-scheletrico non oncologico. Tra i principali focus molti dei temi del dolore cronico in particolare quelli che riguardano la fibromialgia; la lombalgia, e soprattutto l’Algodistrofia, uno dei nostri principali campi di attività. Questa patologia è multi-sistemica, multi sintomatica, sotto diagnosticata e sotto trattata, e pure essendo ritenuta rara, in realtà rara non è. Il contesto del congresso SI-GUIDA è stato anche l’occasione per presentare nuovi e significativi dati riguardanti il trattamento farmacologico, con Neridronato, l’unica terapia con indicazione per la patologia, rimborsata dal Servizio sanitario nazionale Italiano»