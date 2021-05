​Immunità Covid, Pregliasco: «Non ci arriveremo mai, malattia sarà endemica»

Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, ha spiegato che secondo lui l'immunita di gregge - cioè la capacità di un gruppo di resistere all’attacco di un virus, in questo caso del Covid - non si potrà mai raggiungere. «Non la raggiungeremo mai. Si tratta infatti della condizione in cui, secondo modelli matematici, risulta azzerata la diffusione della malattia, e noi non ce la facciamo, nel senso che la malattia diventerà endemica, riusciremo ad abbassare molto l'incidenza e quindi a convivere con il virus. E questo riusciremo a farlo nell'arco di 2-3 mesi», ha detto il virologo Adnkronos Salute.

Pregliasco spiega come «anche raggiungendo l'80% di popolazione vaccinata», obiettivo raccomandato come target di copertura vaccinale dell'Oms Europa, «la malattia risulta quasi spenta ma non si arriva mai all'azzeramento della circolazione del virus». «Quando arriveremo al 50% di vaccinati, ai quali aggiungiamo circa 4 milioni di quelli guariti che - sottolinea Pregliasco - sono in realtà almeno il doppio, perché sono tanti quelli non censiti come malati nella prima ondata, arriveremo ad avere gli anziani fragili protetti, ma rimarrà una quota di giovani che manterranno 'attivà la catena di contagio. Quindi, grazie ai vaccini, possiamo parlare di una convivenza con il virus per alcuni anni, che si spera - conclude - sia una convivenza molto civile.