Galli vince il Premio Stintino per la divulgazione scientifica: «Un volto rassicurante»

«Un volto familiare e rassicurante», è questa la motivazione con cui l'infettivologo Massimo Galli ha vinto il Premio Stintino per la Divulgazione scientifica 2021. «Un punto di riferimento saldo per la comunità scientifica e per la popolazione italiana», prosegue la nota alla quarta edizione del riconoscimento consegnato sulla terrazza del Mut, Museo della Tonnara di Stintino (Sassari). «Sempre disponibile e capace di spiegare in maniera chiara e puntuale concetti complessi, quali le modalità di trasmissione del Covid e delle sue varianti, indicando in maniera ferma le misure da adottare per contrastare il diffondersi della pandemia».

Galli, professore ordinario di Malattie Infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della struttura di Malattie Infettive dell'Ospedale Luigi Sacco di Milano, ha ritirato il premio con modestia: «Mi considero un insegnante, che ha lavorato per tutta la vita per formare giovani medici e che ha impiegato parte del tempo che aveva a disposizione cercando di svolgere una funzione di divulgatore», ha commentato durante la cerimonia, dialogando con i giornalisti Simona De Francisci, vice direttrice di Videolina e con Luigi Soriga redattore de La Nuova Sardegna. «Quest'anno il riconoscimento assume ancor più valore, perché la pandemia, e il flusso di informazioni che la ha accompagnata, rende ancora più importante, e necessaria, la presenza di voci chiare, esplicative, rassicuranti, come quella del professor Galli», ha spiegato la direttrice del Museo della Tonnara, Esmeralda Ughi.