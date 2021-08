Covid, un gel oftalmico dal Gemelli per proteggere gli occhi dal virus

Oltre alla mascherina, per difendersi il Covid, gli esperti consigliano di indossare anche gli occhiali. In quest’ottica potrebbe aiutare non poco un gel oftalmico a base di ozono stabilizzato che è stato realizzato al Gemelli.

Spiegano dall’ospedale romano: «Potrebbe fungere da barriera contro l’ingresso del virus Sars Cov-2 attraverso gli occhi, funzionando dunque un po' da 'mascherina' per gli occhi, da indossare insieme alla classica mascherina chirurgica che copre naso e bocca».

Dal Gemelli il professor Stanislao Rizzo, ordinario di oftalmologia, segnala «uno studio pubblicato sul numero di agosto di Traslational vision science & technology, siglato da ricercatori dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e dall'universita' di Ferrara», nel quale «i gel oftalmici all'ozono sono già utilizzati per lenire i sintomi legati a patologie oculari di tipo infiammatorio, anche di origine infettiva; il nostro studio suggerisce che potrebbero avere anche un effetto barriera contro l'ingresso del virus attraverso gli occhi o il sistema naso-lacrimale»