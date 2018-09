Venerdì 28 Settembre 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 17:36

Un magazine digitale pensato per parlare di salute e biologia a chi non ha una formazione scientifica. Questa è la mission de “Il Giornale dei Biologi”, il mensile online dell’Ordine Nazionale dei Biologi.Giunta alla sua quinta uscita, la rivista racconta ai lettori notizie e curiosità legate ai temi della salute, dell’innovazione e della ricerca scientifica, dell’ambiente, dello sport e della storia.Nell’edizione di settembre, pubblicata oggi, c’è la storia di Blat, il cane canadese in grado di “fiutare” la presenza di tumori polmonari. Oppure quella dell’alimento segreto che ha portato i dinosauri ad essere gli animali più alti mai esistiti. E poi ancora si parlerà di progresso scientifico, con la descrizione del primo prototipo di bulbo oculare artificiale. Cosmesi, bellezza, tecnologie domestiche e arte sono alcune degli altri temi trattati. Il giornale, che è stato sfogliato da oltre 27mila utenti, può essere letto gratuitamente da pc, smarphone e tablet collegandosi al sito istituzionale dell’Ordine, www.onb.it, oppure tramite l’app dedicata dell’ONB, disponibile sugli store Apple e Android.