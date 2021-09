Le mascherine in tessuto proteggono di più o meno dal Covid?

Le mascherine di stoffa proteggono da Covid-19? A dare una risposta è "Dottore, ma è vero che...", che pubblica i risultati di uno studio randomizzato che ha messo a confronto la protezione ottenuta con mascherine chirurgiche e mascherine di stoffa.

«Lo studio è stato condotto in Bangladesh da ricercatori di importanti università statunitensi come Yale, Johns Hopkins e Stanford, in collaborazione con colleghi di università locali», si legge. Hanno partecipato più di 340.000 persone. Risultati? «Le maschere in tessuto non hanno dato alcun vantaggio rispetto al braccio di controllo che non prevedeva alcun intervento. Invece, le maschere chirurgiche hanno mostrato un beneficio – anche se modesto – ma comunque statisticamente significativo. Indossare una mascherina chirurgica sembra possa ridurre la sieroprevalenza sintomatica dell’11,2%».