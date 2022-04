Mascherine al chiuso, fino a quando dovremo tenerle? Sileri: «Via l'obbligo dal prossimo mese». Ma Ricciardi frena

L'obbligo di indossare la mascherina al chiuso resterà in vigore per tutto il mese di aprile, ma già da maggio qualcosa potrebbe cambiare. Lo ha anticipato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenuto a "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus: «Come avevamo già detto in precedenza, nel mese di aprile osserviamo la situazione del virus e teniamo le mascherine al chiuso. Dopodiché, auspicabilmente già dal prossimo mese, l'obbligo di mascherina al chiuso verrà tolto. È chiaro che se uno tiene la mascherina in tasca, laddove c'è un assembramento, uno se la mette per la propria sicurezza».

Frena invece Walter Ricciardi, docente di Igiene e Medicina preventiva all'università Cattolica e consulente del ministro della Salute, che un'intervista ha spiegato: «Il ministro Speranza parlerà subito dopo Pasqua delle mascherine al chiuso, guardando i dati. Ma è molto probabile che saranno proprio i dati a dirci di non togliere le mascherine, non solo al chiuso, ma anche all'aperto in tutti i casi di assembramento».

Gimbe: «Fase di plateau, ma necessario tenere le mascherine al chiuso»

Negli ultimi 7 giorni lenta discesa dei contagi Covid (-6,5%), stabili ricoveri ordinari (-0,4%) e terapie intensive (-1,7%), giù i decessi (-11,4%). Ma alla vigilia delle festività pasquali «se da un lato tutti gli indicatori certificano una fase di plateau, la circolazione del virus rimane ancora molto elevata: oltre 1,2 milioni di positivi, oltre 60 mila casi al giorno e un tasso di positività dei tamponi antigenici al 15,5%. Indispensabile evitare assembramenti e soprattutto utilizzare le mascherine al chiuso». Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, in occasione del monitoraggio indipendente 6-12 aprile.

Usa, obbligo mascherine sui mezzi di trasporto prorogato fino a maggio

Gi Stati Uniti hano ufficialmente prorogato l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i trasporti pubblici: lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Nonostante la pressione esercitata nelle ultime settimane da varie compagnie aeree, che si dicono penalizzate dal provvedimento, i Cdc manterrannol'obbligo fino al 3 maggio, prolungandolo di 15 giorni rispetto alla scadenza prevista del 18 aprile.