Omicron 5, con le reinfezioni aumenta il «rischio morte, ricovero e Long Covid». Lo studio

Contagiarsi più di una volta aumenta il rischio per la propria salute. Preoccupano quindi le reinfezioni da Omicron 5. Sono questi i risultati delle ultime ricerche effettuate sulla base dei dati raccolti in tutto il mondo. E mentre in Italia il numero delle persone che si è contagiato più di una volta aumenta, preoccupano le conseguenze sul proprio corpo. Nancy Baxter della School of Population and Global Health dell'Università di Melbourne ha affermato che le prime ricerche, basate sui dati raccolti dal database del Dipartimento per gli affari dei veterani degli Stati Uniti, hanno dimostrato che contagiarsi di nuovo comporta rischi maggiori.

La ricerca, che deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria, mostra che mentre con il primo contagio ci sono alcuni benefici per l'immunità, la possibilità di effetti negativi sulla salute aumenta con ogni infezione successiva. Inoltre, i benefici per l'immunità derivanti dal contrarre il virus diminuiscono nel tempo, rendendo sempre più probabili le re-infezioni.

I pericoli che si possono affrontare sono di problemi di respirazione, affanno, problemi al cuore, long covid e avere un rischio di morte più elevato di quello che ci si aspetterebbe. Come sottolineato dal professor Baxter. "Il che significa che più volte lo ottieni, più sarà aggiunto alla possibilità che a un certo punto avrai subito una conseguenza davvero negativa di avere COVID-19".

