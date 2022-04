Omicron, perché la Cina ci mette di nuovo paura? «Rischiamo nuove mutazioni molto pericolose»

La paura del Covid torna a paralizzare la Cina e a spaventare il resto del mondo. Nel Paese che si è ritrovato per primo a dover affrontare il virus, il numero dei contagi sta aumentando di nuovo in modo drammatico. Quasi 50 città stanno imponendo il lockdown, con circa 370 milioni di persone bloccate. E se la situazione non tornerà presto sotto controllo, la pandemia riprenderà a correre ovunque. «Siamo davanti a un virus estremamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati