Omicron, Bassetti contro l'Oms: «Hanno perso credibilità, sulla pandemia troppe voci discordanti»

Matteo Bassetti critica duramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il direttore della Clinica di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, l'Oms ha perso «un po' di credibilità e fiducia agli occhi dei cittadini», le sue parole. «Questa pandemia gli ha fatto molto male - ha aggiunto l'infettivologo -. Parla con troppe voci e discordanti. La settimana scorsa annunciava l'arrivo di varianti letali e oggi invece parla di fine della pandemia con Omicron». Nell'ultima dichiarazione il direttore generale dell'Oms per l'Europa aveva parlato di «fine della pandemia Covid dopo Omicron».

Bassetti: «Oms ha perso credibilità»

«I numeri sono evidenti: tra le persone ieri ricoverate in terapia intensiva e quelle di 10 giorni fa c'è una stabilità - aggiunge bassetti -. Siamo in una fase in cui non c'è stato un incremento degli accessi in rianimazione e questo oggi deve essere, insieme al dato delle aree mediche, l'indicatore più importante. Siamo arrivati al picco e questa settimana speriamo di scendere anche con i ricoveri, ma ci vuole un pò di tempo per dimettere una persona come ci vorrà tempo per vedere un calo dei decessi».