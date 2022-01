Omicron, il vaccino arriva in primavera. Ema: «Dubbi sulla quarta dose per tutti»

In primavera potrebbero essere disponibili i primi nuovi vaccini «aggiornati» per far fronte alla variante Omicron, la nuova versione del virus Sars-CoV-2, responsabile dell'aumento dei contagi registrato in tutto il mondo. Più precisamente i vaccini potrebbero essere approvati dall'Agenzia europea del farmaco (Ema) «in aprile-maggio». Successivamente potranno ricevere l'ok dalle agenzie regolatorie nazionali, quindi potrebbero iniziare a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati