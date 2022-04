Recovery plan, il ministro Carfagna: 593 domande per strutture sanitarie di prossimità

Sulle «'Strutture sanitarie di prossimità': il 29 dicembre 2021 l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato un avviso per 100 milioni di euro per rafforzare il ruolo delle farmacie rurali nell'erogazione di servizi sanitari e mantenere il paziente nelle sue aree domiciliari di riferimento. Ad oggi sono state caricate sulla piattaforma web 593 domande di partecipazione di cui 158 da soggetti proponenti nel Mezzogiorno e 435 nel Centro Nord. È ancora da completare l'invio formale di 234 candidature». Lo ha detto la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna, durante l'audizione dinanzi alle commissioni riunite Politiche dell'Unione europea e bilancio del Senato illustrando la «prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza riferita all'anno 2021».

