Molo San Vincenzo, Manfredi promette: «Per l'estate chiuderemo l'accordo»

«Su Molo San Vincenzo stiamo chiudendo l'accordo con la marina militare e quindi anche per la definizione del progetto di accesso. Siamo alle battute finali e, dopo che avremo definito questo accordo, si passerà alla fase di sviluppo della parte demaniale nel quale è coinvolta anche cassa depositi e prestiti». Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato sul progetto di restituzione alla cittadinanza del Molo San Vincenzo a margine del roadshow di cassa depositi e prestiti al Museo di Capodimonte.

APPROFONDIMENTI LA DIRETTA «Risorse e progetti per la Campania», il roadshow Cdp... IL CASO Eternit bis, domani presidio di Cgil e Uil in concomitanza con la... IL DIBATTITO Pnrr: Manfredi, Maresca e Carfagna al Mann: «Camorra?...

«Sicuramente per l'estate chiuderemo questo accordo - ha continuato il sindaco - e ci sarà un'occasione per poter entrare a Molo San Vincenzo da parte dei cittadini, poi è chiaro che per un approccio più strutturato dobbiamo completare i lavori per l'area di accesso che richiede più tempo. Ma è un percorso che si sta avviando e si concretizzerà, mi auguro, in tempi molto brevi».