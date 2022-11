Psoriasi o artrite psoriasica, il meeting «Oltre le apparenze»

Sono circa due milioni e mezzo le persone in Italia che convivono con la psoriasi o l’artrite psoriasica. Con malattie croniche recidivanti che hanno un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, provocano dolore e incapacità di svolgere azioni quotidiane, spesso accompagnate a comorbidità, come la depressione. “Oltre le apparenze” è la campagna di Janssen Immunology realizzata con le associazioni di pazienti Amrer, Anap, Anmar, Apiafco e Apmarr che ha lo scopo di sensibilizzare e informare sulla malattia psoriasica favorendo il dialogo tra Istituzioni, clinici e pazienti. Di questo si discute lunedì 7 novembre, alle 12, nella sala Ischia del Grand Hotel Santa Lucia in via Partenope a Napoli. Partecipano Gabriella Fabbrocini, direttore di Dermatologia clinica del Policlinico Federico II,



, direttore facente funzioni di Reumatologia centro di riferimento regionale per la terapia con farmaci biologici al San Giovanni Bosco,, presidente dell'associazione “Gli Amici per la Pelle”,presidente dell'Anmar onlus,, presidente dell'Apmarr,therapeutic area medical manager Janssen Italia. Modera il giornalista