Black Friday della Sanità: sale operatorie e corsie vuote per lo sciopero dei medici

Sale operatorie e corsie semideserte negli ospedali pubblici per il

Black Friday della sanità

. «Le notizie che arrivano dalle regioni parlano di una partecipazione allo sciopero dei medici ben maggiore rispetto alle aspettative, pari a 80-90% del personale. Bisogna tornare a anni indietro per trovare la stessa adesione a una mobilitazione», ha spiegato in conferenza stampa Carlo Palermo segretario generale del sindacato Anaao Assomed.

«Mai vista una adesione allo sciopero così elevata, dai primi dati che ci arrivano siamo all'80-90% di partecipazione». Così Carlo Palermo, segretario nazionale Anaao-Assomed, commenta i primi dati dello sciopero dei medici del Ssn durante la conferenza stampa indetta dai sindacati della dirigenza oggi all'ospedale San Camillo di Roma. «Non è uno sciopero corporativo - ha aggiunto Palermo - ma non possiamo accettare che il diritto a un contratto dignitoso venga messo in concorrenza con il diritto alla salute dei cittadini. Le Regioni hanno avuto i fondi e ora qualcuno si assuma la responsabilità di finanziare ciò che è previsto dalle leggi. Chi lavora nel servizio sanitario ha diritto ad un giusto salario. Abbiamo avuto un incontro con la presidente della Commissione Affari sociali della Camera e sembrerebbe che l'attenzione sia cresciuta su queste problematiche. Ma senza risposte - avverte Palermo - noi proseguiremo nella lotta e proclameremo una o due giornate di sciopero a dicembre, quando la Manovra sarà al Senato. N non escludiamo altre forme di lotta a livello regionale per il 2019, non molliamo la presa perché non accettiamo il declino del Ssn». «Hanno aderito allo sciopero 12 mila anestesisti-rianimatori, il 90%, 40 mila interventi sono stati sospesi - ha sottolineato Marco Chiarelli, presidente dell'Aaroi-Emac Marche - non ha senso che il ministro ci dica che le risorse ci sono dall'anno prossimo, ma intanto restiamo in condizioni economiche vergognose. Le risorse vanno stanziate nella Manovra di questo anno».



«Mi pare che ci sia la volontà di creare una sanità pubblica per i poveri e una privata per i ricchi», ha affermato Andrea Piccinini, vicepresidente Cimo. Secondo Carmine Gigli, Fesmed, «lavoriamo con difficoltà crescenti, i turni superano le 48 ore continuative che sono assolutamente fuori legge, senza nessun rispetto per il riposo, abbiamo centinaia di giorni di ferie che non possono essere godute. I medici - aggiunge Gigli - sono logorati e molti passano al privato perché quello che viene chiesto nelle Asl italiane è insostenibile». (Frm/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 23-NOV-18 12:09 NNNN

Venerdì 23 Novembre 2018, 12:29 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA