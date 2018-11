Scoperta nuova zona del cervello: acquisisce informazioni sensoriali e motorie

Venerdì 23 Novembre 2018, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 20:59

C'è una zona del cervello umano che ancora non conoscevano. Lo ha assicurato alla rivista Science Alert il neuroscienziato australiano George Paxinos. L'esperto insieme al suo team di lavoro sta lavorando a una nuova mappa dell'anatomia cerebrale.Gli scienziati hanno denominato questa zona endorestiform nucleus, che in italiano si può tradurre con l'espressione nucleo endorestiforme. Questa area si occupa dell'acquisizione di informazioni sensoriali e motorie per il mantenimento dell'equilibrio e dei movimenti del corpo.I neuroscienziati hanno inventato una nuova tecnica per definire la mappatura del cervello che si basa sull'uso di differenti colori per definirne i tessuti cerebrali. Questa metodologia aiuta a differenziare i gruppi neuronali dalla loro funzione, e contrasta con il modo tradizionale che, invece, li separa in base all'aspetto delle cellule.Paxinos, che ha scritto 52 libri sulla mappatura del cervello, progetta di continuare a usare questa tecnica di colorazione per cercare nel cervello altri frammenti.