Tumore al pancreas, in Usa quindicenne mette a punto un test per la diagnosi precoce

Sabato 24 Agosto 2019, 22:00 - Ultimo aggiornamento: 25 Agosto, 08:00

Muore uno dei suoi migliori amici per une lui prova a mettere a punto un nuovo test per diagnosticare in modo precoce la neoplasia. E Jack Andraka, 15 anni di Crownsville nel Maryland in Usa , sembra esserci riuscito.Il giovane si è reso conto che il suo amico ha iniziato le terapie quanto la malattia era già in stato avanzato perché , a oggi, non esistono esami che riescono ad identificare il cancro appena insorge. Prima il ricercatore in erba ha lavorato per identificare un biomarcatore, poi ha trovato gli anticorpi sensibili a questa proteina . A questo punto è andato alla ricerca di un laboratorio che riuscisse a ripete l'esperimento per produrre il test in larga scala.Ha inviato il suo studio ad oltre duecento ricercatori. Uno di questi, il direttore del laboratorio della John Hopkins School of Medicine ha scelto di fare una verifica. Da qui, con l'aiuto di fondi governativi (per questo è scoppiata una polemica da molti gruppi di studiosi) è stato creato un piccolo dispositivo. Una particolare sonda in grado di rilevare precocemente il cancro del pancreas.Un tipo di neoplasia in costante aumento. In Italia dove, nel giro di quindici anni, i casi sono quasi raddoppiati: nel 2002 erano 8.602, nel 2017 sono stati 13.700. Oggi, nel nostro Paese, è tra le prime quattro cause di morte per cancro, si prevede che nel 2020 arriverà al secondo posto di questa poco ambita classifica.