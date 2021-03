Vaccini agli operatori sanitari, pasticcio sui dati in Campania

Il cambio di passo impresso dal governo Draghi al Piano nazionale vaccinale passa per il vaglio dei numeri. E subito tra Regione Campania e commissariato all'emergenza scoppia il caos intorno alle percentuali sulle dosi somministrate al personale sanitario. I conti non tornano e descrivono due realtà completamente diverse. Per la Regione a sottoporsi al vaccino è stata quasi la totalità di medici e infermieri, con percentuali bulgare...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati