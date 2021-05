Vaccini, Pfizer: «Iniezioni da ripetere ogni anno come per l'influenza. Nel 2022 anche a bambini tra 6 mesi e 11 anni»

Vaccino Covid come quello per l'influenza: da ripetere ogni anno. È l'idea della Pfizer. «La vaccinazione continuativa oltre il 2021 è fondamentale, poiché COVID-19 continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo – afferma in una nota Albert Bourla, Presidente e Amministratore delegato di Pfizer –. Più di un anno dopo continuiamo ad accrescere le conoscenze sul COVID e stiamo lavorando per determinare se, analogamente all'influenza stagionale, la vaccinazione annuale possa fornire la protezione più duratura». Ma le novità non finiscono qui.

APPROFONDIMENTI LO SCONTRO Vaccino a 12 anni, l'ok dell'Ema non basta. La rivolta dei... LO SCENARIO Pfizer, vaccini anche ai 12enni, Speranza: «Il 28 via libera... L'INTERVISTA Vaccini, Brusaferro (Iss): «Si farà anche la terza dose....

Vaccino ai bambini

Nella seconda metà del 2021 saranno disponibili i risultati della sperimentazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni. «Prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l'inizio del 2022». Lo afferma l'azienda Pfizer. Lo scorso marzo, Pfizer e BioNTech hanno inoculato il proprio vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3 per valutarne ulteriormente sicurezza, tollerabilità e immunogenicità nei bimbi.

Pfizer, vaccini anche ai 12enni, Speranza: «Il 28 via libera dell’Ema come in Usa»

Nuovo contratto tra Pfizer e Europa

Nell'UE arriveranno 1,8 miliardi di dosi del vaccino per il periodo 2021-2023. «Ci sono prove crescenti che COVID-19 continuerà a rappresentare una sfida per la salute pubblica per anni. Questo contratto con la Commissione europea - ha commentato il CEO e co-fondatore di BioNTech, Ugur Sahin – garantirà che dosi sufficienti di COMIRNATY siano disponibili per tutti i cittadini dell'UE nel 2022 e 2023».