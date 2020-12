Vaccino Covid, campagna al via a metà gennaio: prime dosi per 1,8 milioni di italiani, un terzo si trova in Lazio e Lombardia. Dalle regioni la lista dei nomi

Vaccino anti Covid, sono 1.874.323 le persone da sottoporre alla campagna prima fase che scatterà a gennaio. Il dato è indicato in una tabella del Commissario per l'emergenza Domenico Arcuri contenente i numeri indicati da tutte le Regioni e riguardanti le categorie che prioritariamente dovranno essere vaccinate, vale a dire gli operatori sanitari e sociosanitari e il personale e gli ospiti delle Rsa. Stando ai numeri, un terzo delle persone da vaccinare si trova in due sole regioni, Lazio e Lombardia. Nella prima le persone da sottoporre al vaccino sono 356.824, nella seconda 308.494.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Vaccino Covid, Locatelli: «Entro la fine dell'estate... L'ESPERTO Vaccino Covid, il virologo Silvestri: «Presto in arrivo con... FOCUS Vaccini, Italia in ritardo: poche dosi a fine gennaio. Obiettivo: 300... LO SCENARIO Vaccino, Locatelli: «Due vaccini in arrivo entro Natale, a fine... LA POLEMICA Covid, Bassetti: «La Capua è una veterinaria che parla... ECONOMIA Coronavirus, il vaccino AstraZeneca ha bisogno di nuovi test IL FOCUS Vaccino Covid ai bambini, sì o no? Ci sono dubbi... COSA CAMBIA Vaccino Oxford contro Covid richiede studi ulteriori: incognita sui... L'ESPERTO Vaccino Covid, l'immunologo americano Fauci: «Prime dosi... FINANZA Covid, vaccino Aztrazeneca-Oxford efficace al 70% SALUTE Coronavirus, a che punto siamo con i vaccini? SALUTE Vaccino messo a punto da Pfizer, ok della Ue

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Inoltre, a quanto apprende l'Adnkronos, la campagna potrebbe cominciare già a metà gennaio. A determinare l'accelerazione la circostanza che Pfizer dovrebbe consegnare 15-20 giorni prima del previsto le dosi e la sempre più concreta ipotesi di un d-day unico a livello europeo.

«Il ritorno di Conte da Bruxelles e l'interlocuzione con le aziende e con gli altri paesi Ue sta portando all'ipotesi di un d-day europeo per la somministrazione che potrebbe avvenire nella prima metà di gennaio, con un'anticipazione di almeno 15 giorni rispetto al programma previsto».

Proprio per questo motivo le Regioni oggi sono state convocate d'urgenza dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia. Avendo il piano di distribuzione entro martedì prossimo, l'Italia potrebbe dunque pensare di distribuire le dosi già a fine anno e dare il via alla somministrazione dalla data che sarà scelta a livello europeo, presumibilmente tra il 14 e il 16 gennaio.

Alle Regioni toccherà fornire la lista con i nomi e cognomi dei soggetti che avranno la priorità, innanzitutto operatori sanitari e ospiti delle Rsa, in modo che le dosi possano essere fatte pervenire nei 291 punti di somministrazione distribuiti per il paese e ci si possa vaccinare secondo una cadenza preordinata.

Ultimo aggiornamento: 19:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA