Covid, Andreoni: «Siamo nella quarta ondata, obbligo mascherine anche all'aperto»

La quarta ondata di Covid si avvicina ora che la variante Delta è prevalente anche in Italia. «Quando passi da poche centinaia di casi a diverse migliaia è chiaro che sei di fronte ad una ripresa della pandemia, quindi siamo dentro la quarta ondata conseguenza dell'alta trasmissibilità della variante Delta. Nel contenimento i vaccini ci aiutano ma parzialmente infatti i ricoveri non sono cresciuti come i casi. Ma da soli i vaccini non bastano». Lo afferma all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma.

APPROFONDIMENTI COVID19 Veneto, Luca Zaia: «Oggi 1.043 contagi, la nuova ondata... COVID19 Galli: «La quarantena per i vaccinati è giusta. Terza... LE DICHIARAZIONI Sileri: «Green pass modulabile e cambierà secondo... COVID Variante Delta, Crisanti: «Il vaccino non basta. Così... MONDO Spagna, nuove misure da giovedì per contrastare la variante... COVID19 Grecia, a Mykonos e Ios paura variante Delta: rischio chiusure. il... I DATI Zona gialla: Lazio, Sicilia e Sardegna a rischio. Ricoveri, incidenza... UMBRIA Covid, in Umbria due positivi su 3 hanno la Delta. La decisione:... COVID Covid, in India i morti 10 volte più dei numeri ufficiali:...

Variante Delta, Crisanti: «Il vaccino non basta. Così l'immunità di gregge non si raggiunge»

Andreoni: «Mascherina andrebbe tenuta all'aperto»

«I vaccini riducono in termini generale la trasmissione del coronavirus - ricorda - ma non la bloccano del tutto, quindi c'è la possibilità che anche i vaccinati si infettino e possano contagiare. Quest'ultima ipotesi è però in termini percentuali più bassa rispetto a un non vaccinato. Quindi il vaccino da solo non ce la fa se non manteniamo delle misure di contenimento, magari alleggerite». L'infettivologo suggerisce alcune soluzioni che potrebbero sembrare un ritorno al passato ma «che proprio in virtù di una variante Delta così aggressiva nel contagio dobbiamo continuare a tenere - puntualizza - penso alla mascherina, va tenuta di sicuro al chiuso, ma a questo punto anche all'aperto sarebbe meglio. Lo so - avverte - che non è facile con il caldo ma davvero potrebbe aiutare».

Le soluzioni per il ritorno a scuola

Sul ritorno in classe a settembre con la mascherina, Andreoni risponde: «Non vedo altre soluzioni visto che non avremo vaccinato tutti i ragazzi - rimarca Andreoni - e non mi pare ci sia la possibilità di avere un giusto distanziamento». Secondo l'infettivologo: «Dovremmo impegnarci di più in un cambio di cultura rispetto alla pandemia, sappiamo come si trasmette e dobbiamo riuscire a cambiare le nostre abitudini. La socialità, ad esempio, è un aspetto su cui dovremmo lavorare di più anche a me dispiace non abbracciare un amico, ma alcuni comportamenti vanno rivisti in attesa che questa pandemia diventi gestibile su tutti i fronti».

Vaccini e fake news: in 7 mesi 149mila contenuti online, esplode il fenomeno No Vax (+136%)