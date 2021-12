Zona gialla Calabria e Friuli per altri 15 giorni da lunedì: firmata l'ordinanza del ministero della Salute

Calabria e Friuli Venezia Giulia in zona gialla per altre due settimane a partire da lunedì. È quanto stabilisce una ordinanza del ministero della Salute. Un provvedimento preso «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus».

Bollettino Covid Italia oggi sabato 25 dicembre

Zona gialla Calabria e Friuli per altri 15 giorni

Nell'ordinanza il ministero scrive che «la Calabria presenta una incidenza dei contagi pari a 207,5 casi ogni 100 mila abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6%». In Friuli-Venezia Giulia l'incidenza dei contagi è 419,9 casi ogni 100 mila abitanti. Il tasso «di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9».

Soglia critica terapie intensive

«Questa settimana a livello nazionale è stata superata la prima soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva», è scritto invece nel verbale della Cabina di Regia del 24 dicembre citato nell'ordinanza del Ministero della Salute, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, che dispone «ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria e Friuli-Venezia Giulia».