Maturità, gli scritti decisi dalle scuole. Allarme dei presidi: «Così sarà caos voti»

Tre prove: due scritte e una orale. La maturità torna alla vecchia maniera ma non del tutto: la seconda prova scritta, infatti, non sarà nazionale ma verrà preparata dai singoli istituti. Vale a dire che gli argomenti inseriti nelle domande e le relative valutazioni non saranno uguali per tutti e così, per i presidi, il rischio sarà di avere poi valutazioni difformi da una scuola all’altra: «Potrebbero esserci forti differenze nei voti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati