Natalia Paragoni, l'annuncio a sorpresa: «Mi sto per sposare». Il post social scatena i fan: proposta di Andrea Zelletta?

Natalia Paragoni si sposa? A lanciare l'indiscrezione è la stessa ex corteggiatrice di Uomini e donne. Dopo la nascita di Ginevra, venuta al mondo il 20 luglio 2023, l'influencer ha parlato con i fan dell'ipotesi matrimonio con Andrea Zelletta e dei motivi per cui l'ex tronista di Uomini e donne sta rimandando la proposta.

Scopriamo insieme che è successo.

Andrea Zelletta, la proposta

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni non si sono mai sposati.

I due, infatti, vorrebbero fare le cose in grande e la nascita della bambina ha rallentato le cose. La proposta, però, non c'era stata e per l'influencer, il suo matrimonio, sarebbe potuto essere anche meno estroso, «anche al comune io e lui», disse nelle sue stories di Instagram nelle scorse settimane.

Una foto però, ha cambiato tutto, allarmando i fan.

Il matrimonio

Vestaglia bianca, capelli raccolti e l'annuncio: «Mi sto per sposare, felici?». Difficile credere che Natalia Paragoni possa annunciare il suo matrimonio così, ma non è da escludere che si possa trattare un chiaro messaggio inviato al fidanzato: una sollecitazione per una proposta attesa che fatica ad arrivare.