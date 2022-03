Federico II, ecco la prima laurea dopo il protocollo d'intesa con Digital innovation hub

«Digital Innovation hub: mission, tipologie e progettazione del sistema organizzativo», è questo il titolo della prima tesi laurea conseguita nell'ambito del protocollo di intesa sottoscritto tra il Campania digital Innovation hub e Il dipartimento di ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

APPROFONDIMENTI LA SANITÀ Policlinico Federico II, una rete interaziendale per lo stroke:... IL RICORDO Gli atenei campani in campo per promuovere l'innovazione IL CONCORSO Start Cup Campania 2022 dedicata a Mario Raffa

A sviluppare il lavoro di ricerca è stato il giovane neolaureato Emanuele Asprone, seguito come relatore dal professor Guido Capaldo come correlatore da Edoardo Imperiale, direttore del Campania dih. Incentrato sulle questioni legate alla progettazione e innovazione dei sistemi organizzativi, con particolare riferimento alla struttura e al ruolo del digital innovation hub come «facilitatore» della transizione digitale delle piccole e medie imprese, si tratta della prima tesi realizzata nel quadro della convenzione tra Campania dih e il dipartimento di Ingegneria Industriale federiciano. «È di specifico interesse del dih - spiega il direttore Edoardo Imperiale - sviluppare iniziative di ricerca, anche attraverso la collaborazione di tesisti, tirocinanti e assegnisti di ricerca, sulle tematiche relative alla trasformazione digitale e al cambiamento organizzativo, in particolare nelle pmi. La collaborazione si estende a tutte le università della regione».

Il Campania dih persegue la sua mission attraverso la creazione di una comunità collaborativa, della quale fanno parte dipartimenti universitari, centri di ricerca, e player internazionali dell'innovazione, incentrata sulle tecnologie digitali e sui nuovi modelli di business in grado d di migliorare la competitività delle imprese, sulla base del paradigma di industry 4.0.