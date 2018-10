Flat tax al 15% ai professori per le ripetizioni

Lunedì 29 Ottobre 2018, 16:00 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 16:31

Arriva un'imposta al 15% per gli insegnanti su quanto percepito da lezioni private e ripetizioni. È una delle novità contenute nella nuova bozza della legge di bilancio. Dal primo gennaio 2019 «i titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado», potranno chiedere - dispone la norma - l'applicazione di «una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari».«I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato», ferme restando le norme su incompatibilità, il cumulo di impieghi e incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «comunicano alla propria amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità», si legge nella bozza di legge di bilancio datata 29 ottobre.«L'imposta è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi», prosegue la norma. «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva».