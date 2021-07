Scuola, gravi danni con la Dad: uno studente su due non raggiunge obiettivi. Il rapporto Invalsi

La pandemia e la dad hanno fatto danni enormi sull'apprendimento dei ragazzi, soprattutto alle superiori. Il quadro emerge dal Rapporto Invalsi. Alle medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica. Alle superiori il dato sale rispettivamente al 44% e al 51% con un + 9%. In molte regioni del Sud oltre la metà degli studenti non raggiunge la soglia minima di competenze in Italiano: Campania e Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%. In Campania il 73% degli studenti è sotto il livello minimo di competenza in matematica, in Sicilia 70%, 69% Puglia.

Il calo è generalizzato in tutto il Paese e solo la Provincia autonoma di Trento rimane sopra alla media delle rilevazioni del 2018 e del 2019. La quota di studenti sotto il livello minimo cresce di più tra gli studenti socialmente svantaggiati e presumibilmente anche tra quelli immigrati. Sono il 9,5%, ovvero oltre 40 mila i giovani di 18-19 anni, coloro escono da scuole senza competenze, impreparati: «Sono la metà della città di Ferrara - ha fatto notare Roberto Ricci, responsabile nazionale delle prove Invalsi - un terzo di Modena. La bocciatura non cambia le cose, è più funzionale all'organizzazione della scuola che alle competenze. I dati dicono che anche gli studenti che hanno avuto una bocciatura, continuano ad avere esiti sensibilmente più bassi di chi non è stato bocciato, dunque la bocciatura non è la soluzione. La sfida credo sia cercare risposte alternative, che sono già tutte nell'ordinamento vigente, non necessitano di particolari risorse le indicazioni nazionali».

«Il tempo che è trascorso - ha concluso il ricercatore - non lo recuperiamo con la bacchetta magica, ma usare questi dati può aiutare a prendere decisioni da calare nella realtà». La Puglia, ha fatto notare, che per diversi anni è stata citata come esempio in controtendenza incoraggiante, rispetto al resto del sud, si è giocata con la pandemia quel guadagno che aveva accumulato: «Questo ci deve dire quanto il miglioramento va coltivato con garbo e affetto, non va deplano, una volta raggiunto».

Bianchi: «Mettere la scuola al centro del Paese»

«Veniamo da due anni di grande sofferenza e difficoltà in cui la scuola è ricorsa a strumenti che non erano nella nostra tradizione. Ma la scuola non arrivava al 2019 comunque in forma splendida. Avevamo diseguaglianze, sia dal punto di vista territoriale che sociale. E si segnalava una dispersione molto alta e diseguale nel paese». Lo ha ricordato il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo alla presentazione degli Invalsi. «Bisogna porre la scuola al centro del rilancio del Paese. Dobbiamo cogliere l'evidenza di questi due anni per uscire da questa fase nel modo migliore. E quando parlo di scuola parto dallo 0-6. È un impegno di tutti: governo, regioni comuni e province. Da un punto di vista materiale il governo ha investito moltissimo. Ma bisogna partire dalla realtà e gli Invalsi - conclude - sono la realtà di un paese che non ha posto la scuola al suo centro».