Scuola, le Regioni al governo: «Lasciamo in classe i bambini positivi asintomatici. E abbandoniamo il sistema dei colori»

La sintesi è del presidente del Veneto, Luca Zaia: «Bisogna fare in modo che vadano in isolamento solo i ragazzi positivi sintomatici e che gli altri restino a scuola». Anche Cirio, governatore del Piemonte, attacca: «Chiediamo che ai bambini vaccinati alle elementari vengano applicate le stesse regole per continuare a seguire in presenza che ci sono per le medie e le superiori». Nel Lazio l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato, dice: «È giunto il momento di semplificare la vita a coloro che hanno completato le vaccinazioni, nel Lazio rappresentano il 63% della popolazione over 12 anni. Questi cittadini, indipendentemente dai luoghi di lavoro, studio, socializzazione, devono essere liberi senza certificazioni e tamponi. In assenza di sintomatologia tutte le attività, comprese quelle scolastiche, devono essere mantenute». E Raffaele Donini, assessore alla Salute in Emilia-Romagna, nonché coordinatore della commissione salute della Conferenza Regioni, sintetizza: «I protocolli non fuzionano, il ritorno a scuola è solo sulla carta. Bisogna cambiare subito le regole. Ad esempio alle medie e superiori tutti a scuola con mascherina, se vaccinati, indipendentemente dai casi di positività in classe».

Scuola, basta Dad per vaccinati o guariti: restano in classe con 2 positivi anche alle elementari: cosa potrebbe cambiare

Regioni contro il governo sulla gestione della pandemia

In sintesi: scatta l'offensiva delle Regioni contro il governo sulla gestione della pandemia, in particolare sulla scuola, dove ormai le lezioni in presenza sono l'eccezione a causa del continuo ricorso alle quarantene. I governatori hanno appena terminato un incontro in cui si sono trovati d'accordo su un documento. Cosa c'è scritto? Spiega Fontana (Lombardia): «La proposta sarà quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie».

E Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) presidente della Conferenza Stato-Regioni precisa: «Chiediamo di superare definitivamente il sistema a colori delle zone di rischio assieme all'esigenza che la sorveglianza sanitaria sia riservata ai sintomatici. Va poi semplificata la sorveglianza nelle scuole, o per non interrompere continuamente l'attività didattica in presenza è opportuno tenere in isolamento solo gli studenti positivi sintomatici».