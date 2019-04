​Scuola, nella notte l'accordo tra governo e sindacati: più risorse per il rinnovo del contratto. Sciopero revocato

«Consapevole di dover investire di più» nella scuola, «pur in un quadro di finanza pubblica che purtroppo ci pone dei vincoli, il governo si è impegnato a individuare le risorse necessarie per il rinnovo dei contratti, assicurando un congruo incremento degli stipendi». Lo annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'esito del confronto con i sindacati della scuola, durato tutta la notte e terminato alle 6. L'intesa, spiega, è anche su altri temi, come «strumenti per superare il problema del precariato».

Mercoledì 24 Aprile 2019, 08:11 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 08:34

