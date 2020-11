Castità, Papa Francesco incoraggia i giovani a prenderla in considerazione

Città del Vaticano - Elogio della castità. Il Papa, nel corso dell'udienza generale via streaming dalla Biblioteca Apostolica, ha rivolto un appello ai giovani di tutto il mondo affinché sappiano rispettare il corpo della donna. Rivolgendosi ai telespettatori di lingua polacca, Francesco ha osservato: «Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della Beata Karolina Kόzka, vergine e martire. A sedici anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della castità».

Con il suo esempio, «ancora oggi indica, specialmente ai giovani, il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione, perché vi aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangelici».

<h2>«Andare controcorrente»</h2>

Non è la prima volta che Francesco affronta il tema della castità rivolgendosi ai ragazzi. A Torino, cinque anni fa, chiedeva di prendere avere il coraggio di andare controcorrente. Parlando dell'amore invitava a fare scelte radicali: «l’amore è molto rispettoso delle persone, non usa le persone e cioè l’amore è casto. E a voi giovani in questo mondo, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, passarla bene, fare bene la vita, io vi dico: siate casti, siate casti».

