Covid, il cardinale Bassetti si aggrava e parte la richiesta di preghiere a tutti i monasteri italiani

Città del Vaticano – Le condizioni del cardinale Gualtiero Bassetti sembrerebbero essersi aggravate tanto che ieri mattina è stata diramata la richiesta a tutti i monasteri d'Italia di pregare. Un tam tam velocissimo che si è diffuso discretamente presso tante comunità religiose pronte ad intensificare momenti di preghiera per la salute del presidente della Cei. Tra i primi che si sono mobilitati per divulgare con maggiore velocità il messaggio è il movimento del Rinnovamento dello Spirito e il Forum Cultura Pace e Vita. Solo quattro giorni fa la Cei, in una nota, rassicurava che lo stato di salute dell'arcivescovo non destava preoccupazione ed era in via di miglioramento.

In una nota diffusa stamattina la Cei informa che il cardinale è stato trasferito in terapia Intensiva dove proseguono le terapie. Il trasferimento è avvenuto durante la notte, dopo una variazione dei parametri vitali. «Il Cardinale è vigile e collaborante».

Proprio oggi è aperto alla Cei il Consiglio Permanente, una riunione periodica fissata da tempo, alla quale mancheranno due membri, entrambi risultati positivi dal Covid: Bassetti, attualmente in ospedale a Perugia con la diagnosi di una polmonite bilaterale, e l'arcivescovo di Milano, Delpini, fortunatamente asintomatico. Monsignor Mario Meini, vice presidente della Cei, aprendo la riunione della Conferenza episcopale al posto di Bassetti ha letto un suo messaggio: «In questi mesi ho avuto modo di condividere la fatica e la stanchezza di un tempo inedito che sta interessando l’umanità intera. Eppure e nonostante tutto, continua a operare la bellezza del Mistero che si fa dono. Anche quando tutto sembra finito, c’è uno spiraglio di luce che continua a indicare il cammino. C’è una voce che interpella e si propone come via per evitare solitudine e disperazione. Stiamo vivendo un cammino sconosciuto per alcune generazioni: è occasione per sentirci ed essere fratelli e sorelle riconciliati nel Dio della vita».

Papa Francesco in lockdown, udienze generali di nuovo senza gente per un fedele positivo mercoledì

La scorsa settimana Bassetti, 78 anni,si era recato in Vaticano per sbrigare alcune pratiche relative al suo ufficio. Cinque giorni fa ha iniziato ad avere febbre e fatica nella respirazione. A visitarlo sono stati i medici di Perugia che vedendolo un po' instabile hanno preferito consigliargli il ricovero per seguirlo meglio. Nel frattempo sono stati fatti tamponi a tutti coloro che hanno avuto contatti con lui, comprese le suore che si occupano dell'arcivescovado. La curia nel frattempo è stata sanificata.

Bassetti aveva mandato una lettera a tutti i fedeli della sua diocesi per ringraziarli degli auguri di pronta guarigione, per l'affetto e per ricordare in modo particolare tutti i malati italiani.

Ultimo aggiornamento: 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA