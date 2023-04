Papa Francesco dall'Ungheria di Orban chiede all'Europa: «Per favore aprite le porte» ai migranti e ai "diversi"

Città del Vaticano – E' alla grande messa di chiusura del viaggio in Ungheria che Papa Francesco lancia un appello vigoroso a tutti i cattolici d'Europa: «Fa male vedere tante porte chiuse verso chi non è in regola», verso «chi è straniero, diverso, migrante, povero». Nel Paese governato da Viktor Orban, il cui partito di riferimento è collocato su posizioni populiste e illiberali al punto da aver dato filo da torcere a Bruxelles, Bergoglio - prima di ripartire per Roma - si toglie qualche sassolino dalla scarpa (anche per limitare i rischi di essere strumentalizzato).

Papa Francesco: l'Europa messa in pericolo dalla cultura gender, dal diritto all'aborto e dai populismi autoreferenziali

Nell'omelia ha ha preparato parte dal concetto della «Chiesa in uscita» a lui tanto cara, chiaro riferimento alle periferie culturali e alle aree meno affini con il cattolicesimo. E si raccomanda di introiettare il significato: «essere in uscita significa per ciascuno di noi diventare, come Gesù, una porta aperta. È triste e fa male vedere porte chiuse: le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno; le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine; le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà; le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero. E perfino le porte chiuse delle nostre comunità ecclesiali: chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi non è in regola, chiuse verso chi anela al perdono di Dio. Per favore: apriamo le porte!»

Papa Francesco bacia la croce di Hilarion, Metropolita russo che abbraccia in Nunziatura (ma non si parla dell'Ucraina)

Recentemente l'Ungheria è stata deferita alla Corte di Giustizia per la legge anti-lgbt. Un provvedimento definito vergognoso da Ursula Von der Leyen. Allo stesso tempo Orban è stato pesantemente criticato per la costruzione di una barriera in filo metallico al confine con la Serbia, alta 3 metri e lunga oltre 500 chilometri, per fermare i clandestini che arrivano dalla Turchia, provenienti dall'Africa, dall'Afghanistan, dalla Siria, dal Pakistan, dal Bangladesh.

Il Papa da Orban, l'alleato dello Zar «Dove sono gli sforzi per la pace?»

«Fratelli e sorelle, mentre siamo qui questa mattina, sentiamo la gioia di essere popolo santo di Dio: tutti noi nasciamo dalla sua chiamata; è Lui che ci ha convocati e per questo siamo suo popolo, suo gregge, sua Chiesa. Ci ha radunati qui affinché, pur essendo tra noi diversi e appartenendo a comunità differenti, la grandezza del suo amore ci riunisca tutti in un unico abbraccio (…) Questa è cattolicità: tutti noi cristiani, chiamati per nome dal buon Pastore, siamo chiamati ad accogliere e diffondere il suo amore, a rendere il suo ovile inclusivo e mai escludente. E, perciò, siamo tutti chiamati a coltivare relazioni di fraternità e di collaborazione, senza dividerci tra noi, senza considerare la nostra comunità come un ambiente riservato».

Alla messa è presente anche la presidente della Repubblica, Katalin Novak, e il primo ministro Orban.