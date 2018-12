Papa Francesco oggi compie 82 anni. Ma non sarà un compleanno «normale»

Lunedì 17 Dicembre 2018, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 17-12-2018 12:35

Città del Vaticano – Gli auguri – quanti auguri! – sono cominciati ad arrivare a Santa Marta già nei giorni scorsi. Un po' in anticipo. Bigliettini, fiori, dolci, messaggi affettuosi fatti attraverso la posta elettronica del vaticano e i social. Gli 82 anni di Papa Francesco sono stati festeggiati ieri mattina, in anteprima, con una piccola festicciola fuori programma, dai bambini ricoverati al Bambin Gesù che hanno spento le candeline su una torta spettacolare assieme al Papa. Lui, il festeggiato, divertito da quel momento spontaneo capitato durante la udienza domenicale prima dell'Angelus, rideva di gusto.Il giorno precedente, invece, ha segnato l'inizio degli auguri istituzionali. Il primo a farli è stato il premier Conte, al termine di una udienza a carattere privato. Stamattina sono arrivati quelli del presidente Mattarella («Ad multos annos, Santità, con rinnovati auguri anche per le imminenti festività natalizie e le espressioni della più alta considerazione e del sincero affetto degli italiani tutti») e del cardinale Bassetti a nome della Cei («le auguriamo di sentire la riconoscenza di tutta la nostra chiesa»). Pensieri d'affetto che si sono mescolati agli auguri della gente semplice attraverso i social. Molti gli hanno assicurato preghiere.Su una torta inviata da una pasticceria di Borgo Pio è stata realizzata una immagine del Papa in marzapane attorniato dai ragazzi della Gmg che incontrerà a gennaio a Panama, nel suo primo viaggio internazionale del 2019. Il giorno di compleanno resta per il Papa una giornata di lavoro normale. In agenda stamattina c'erano colloqui con ambasciatori dell'Unesco, vescovi dal Giappone, nunzi apostolici. Francesco compie 82 anni e guarda avanti: per l'anno prossimo ha già fissato diversi viaggi internazionali, oltre a Panama andrà in Marocco, Emirati Arabi, Bulgaria e Macedonia. In cantiere anche il Giappone e l'Africa.