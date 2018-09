Papa Francesco da Vilnius avverte l'Europa: garantire sicurezza non significa eliminare le culture

Sabato 22 Settembre 2018, 12:23 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 12:28

Vilnius – Papa Francesco arriva a Vilnius, sotto un cielo grigio e piovoso ma con una accoglienza davvero calorosa. Gente per strada che saluta, i bambini sventolano le bandierine della Lituania, paese a stragrande maggioranza cattolica dove la fede, dicono i vescovi, ha fatto da collante e ha contribuito all'identità nazionale. «Questa visita avviene in un momento particolarmente importante della vita della vostra nazione che celebra i cento anni della dichiarazione d’indipendenza» dice il Papa davanti alla premier Dalia Grybauskaiterovà che lo ringrazia perchè la Santa Sede è stata tra le prime nazioni a riconoscere la propria indipendenza dopo la disgregazione dell'impero sovietico e il crollo del Muro. Francesco è il secondo Papa che vi mette piede. Prima di lui lo ha fatto Giovanni Paolo II nel 1993 subito dopo il ritiro dell'esercito russo.Bergoglio rammenta le prove e le sofferenze che hanno dovuto sopportare i lutuani in un secolo: «(detenzioni, deportazioni, persino il martirio). Celebrare i cento anni dell’indipendenza – ha spiegato - significa soffermarsi un poco nel tempo, recuperare la memoria del vissuto per prendere contatto con tutto quello che vi ha forgiati come Nazione e trovarvi le chiavi che vi permettano di guardare le sfide del presente e proiettarsi verso il futuro in un clima di dialogo e di unità tra tutti gli abitanti, in modo che nessuno rimanga escluso».Sul futuro si sofferma ma senza indugiare troppo sul ruolo dell'Europa che cita nel discorso di sfuggita. Preferisce, invece, focalizzarsi sulla capacità dei giovani di raccogliere il testimone dei vecchi. «Ogni generazione è chiamata a fare proprie le lotte e le realizzazioni del passato e onorare nel presente la memoria dei padri. Non sappiamo come sarà il domani; quello che sappiamo è che ad ogni epoca compete conservare l’anima che l’ha edificata».Infine non è mancata una analisi allo scenario mondiale «dove crescono le voci che seminano divisione e contrapposizione - strumentalizzando molte volte l'insicurezza e i conflitti - o che proclamano che l'unico modo possibile di garantire la sicurezza e la sussistenza di una cultura sta nel cercare di eliminare, cancellare o espellere le altre, voi lituani avete una parola originale vostra da apportare: 'ospitare le differenze» ha detto il Papa nell'incontro con le autorità e la società civile al Palazzo presidenziale di Vilnius.