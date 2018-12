Incontro tra il Papa e Conte, udienza fissata da tempo: sullo sfondo il tema dei migranti

Sabato 15 Dicembre 2018, 10:28 - Ultimo aggiornamento: 15-12-2018 10:53

CITTA' DEL VATICANO - Auguri di Natale tra Papa Francesco e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: si vedranno stamattina, in Vaticano, nel corso di una udienza annunciata nel foglio delle attività principali della giornata. Dopo Conte il Papa ha in programma visite con due cardinali e con un ambasciatore in visita di congedo. Al di là del Tevere assicurano che non c'è nessun retroscena particolare o nessuna lettura diversa da quello che potrebbe essere una normale prassi. All'inizio del mandato di ogni presidente del Consiglio viene inoltrata in Vaticano - come di prassi – la richiesta di udienza. Come è avvenuto anche per i precedenti premier. La mezz'ora di colloquio prevista servirà ad uno scambio di opinioni sia sul fronte internazionale che sulla situazione interna, ultimamente segnata dallo scontro sui migranti. Un muro contro muro che vede da una parte il ministro dell'Interno, Salvini e dall'altra Famiglia Cristiana e Avvenire, voci quasi istituzionali di quella parte cattolica che appoggia totalmente la linea vaticana decisamente critica alle chiusure.