Concorsi pubblici, centinaia di posti dai ricercatori alle Fiamme oro

Torna la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

In questa uscita, tra le numerose opportunità bandite dalle Pubbliche Amministrazioni, si evidenzia l’Avvocatura dello Stato per la copertura di venti posti di assistente legale, mentre il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria apre le selezioni per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati