Mercoledì 19 Giugno 2019, 06:00

Continua la collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per la ricerca e segnalazione di tutte le nuove opportunità di lavoro bandite dalle Amministrazioni Centrali, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i posti di lavoro, anche in termini di mobilità, messi a concorso da parte di tutti gli enti pubblici dell'area campana.In questo numero evidenziamo il reclutamento di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi al 70° corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali».La Banca d’Italia ha bandito un concorso per l'assunzione di cinque assistenti, profilo tecnico, con esperienza nel campo della supervisione e/o manutenzione di apparati produttivi industriali.L’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ricerca un tecnologo di III Livello e tre collaboratori di amministrazione VII livello mentre l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale conferisce un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di ventiquattro mesi ed un altro di dodici mesi.In ambito campano, diverse le opportunità nelle Università di Napoli, presso la “Federico II”, “L’Orientale, l’Università Telematica Pegaso, l’Università “Parthenope” e l’Università “Suor Orsola Benincasa” che ha bandito la procedura di selezione per titoli e colloquio di quattro posti di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni.La Città Metropolitana di Napoli ricerca un dirigente economico-finanziario, contabile a tempo pieno ed indeterminato.La Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli bandisce due posti di collaboratore tecnico VI livello.Per quanto riguarda i comuni della regione Campania evidenziamo diverse opportunità anche in termini di mobilità bandite dal comune di Sant’Egidio del Monte Albino, dal comune di Sorrento, comune di Pompei, comune di Pomigliano d’Arco e comune di Eboli.Da non sottovalutare le opportunità derivanti dalle Aziende Sanitarie campane, sempre molto attive nella ricerca di diverse figure professionali.Buona lettura.MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 11 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 4 luglio 2019)MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALICONCORSO (scad. 15 luglio 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 20 giugno 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZECONCORSO (scad. 30 giugno 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIANOMINAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 27 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAAVVOCATURA GENERALE DELLO STATORETTIFICAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 23 giugno 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 6 luglio 2019)MINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEGRADUATORIAAGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO DI ERCOLANOCONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNAGRADUATORIAAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 27 giugno 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 27 giugno 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIAAGENZIA ITALIANA DEL FARMACOGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI DI POZZUOLICONCORSO (scad. 24 giugno 2019 )CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 23 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 17 giugno 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 17 giugno 2019UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 24 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 24 giugno 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 30 giugno 2019)UNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 30 giugno 2019)UNIVERSITÀ «SUOR ORSOLA BENINCASA» DI NAPOLICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOCONCORSOUNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOCONCORSOCOMUNE DI ATRIPALDACONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI CALVIZZANOCONCORSO (scad. 29 giugno 2019)COMUNE DI CASAPESENNAGRADUATORIACOMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI POLLENA TROCCHIACONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOAVVISOCOMUNE DI NUSCOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI NUSCOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'AGNELLOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SORRENTOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDICONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINACONCORSO (scad. 22 giugno 2019)COMUNE DI GRUMO NEVANOCONCORSO (scad. 7 luglio 2019)COMUNE DI POMPEICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANOCONCORSO (scad. 27 giugno 2019)COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANOCONCORSO (scad. 25 giugno 2019)COMUNE DI MARIGLIANELLACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI MONTEFALCIONECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI MONTEFALCIONECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI SORRENTOCONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI MONTELLARETTIFICA (scad. 30 giugno 2019)COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCOCONCORSO (scad. 30 giugno 2019)COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANOCONCORSO (scad. 20 giugno 2019)CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLICONCORSO (scad. 27 giugno 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANORETTIFICACOMUNE DI EBOLICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANOCONCORSOCOMUNE DI SANT'AGATA DE' GOTICONCORSO (scad. 23 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» DI NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 30 giugno 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SAN GIUSEPPE MOSCATI» DI AVELLINOAVVISOAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 27 giugno 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINOCONCORSO (scad. 23 giugno 2019)BANCA D'ITALIACONCORSO (scad. 30 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICA