Giovedì 4 Luglio 2019, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pubblichiamo la nuova rassegna dei concorsi frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Tra le nuove opportunità di lavoro bandite dalle amministrazioni centrali e locali, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, segnaliamo che c’è ancora la possibilità (fino al 30 luglio) di partecipare al concorso della Banca d’Italia per l'assunzione di cinque assistenti, profilo tecnico, con esperienza nel campo della supervisione e/o manutenzione di apparati produttivi industriali.Tra i profili più ricercati spicca, in ambito sanitario campano, la figura del “dirigente medico” di neurochirurgia, oftalmologia, dermatologia, cardiologia e chirurgia vascolare.L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno mette a bando quindici posti a tempo indeterminato di dirigente medico di anestesia e rianimazione.Le Università campane sono molto attive nella ricerca di amministrativi con numerose figure messe a bando.L’Università di Salerno ha avviato la procedura di selezione per la copertura di ventisette posti di ricercatore a tempo determinato per vari Dipartimenti.Il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante di Torino conferisce cinque borse di studio da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici.Numerosi sono i comuni campani che hanno bandito concorsi per la ricerca di diverse figure, istruttore tecnico, contabile, amministrativo, operatore di polizia locale.Buona lettura.MINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELLA GIUSTIZIACONCORSO (scad. 11 novembre 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELL'INTERNOGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 18 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 18 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 18 luglio 2019)MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 11 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAAVVISO DI RETTIFICAMINISTERO DELL'INTERNOAVVISOISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'INTERNOCONCORSO (scad. 4 luglio 2019)MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALICONCORSO (scad. 15 luglio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE DELLE PIANTE DI TORINOCONCORSO (scad. 10 luglio 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALERETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALECONCORSO (scad. 14 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALEGRADUATORIAAGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL MEDITERRANEO DI ERCOLANOCONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 7 luglio 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSOSTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIACONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO DI ASTROFISICA E SCIENZA DELLO SPAZIO DI BOLOGNAGRADUATORIAUNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO DI BENEVENTOAVVISOUNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 25 luglio 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 12 luglio 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 21 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 18 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 18 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI CAMPAGNACONCORSO (scad. 28 luglio 2019)COMUNE DI CAMPAGNACONCORSO (scad. 28 luglio 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANOCONCORSO (scad. 30esimo giorno dalla pubblicazione degli avvisi)COMUNE DI CAPODRISECONCORSO (scad. 21 luglio 2019)COMUNE DI NUSCOCONCORSO (scad. 21 luglio 2019)COMUNE DI SERRARA FONTANACONCORSO (scad. 21 luglio 2019)COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANACONCORSO (scad. 18 luglio 2019)COMUNE DI MASSA DI SOMMACONCORSO (scad. 3 luglio 2019)COMUNE DI SALA CONSILINACONCORSO (scad. 18 luglio 2019)COMUNE DI ATRIPALDACONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI CASAPESENNAGRADUATORIACOMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI POLLENA TROCCHIACONCORSO (scad. 14 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOAVVISOCOMUNE DI NUSCOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI NUSCOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'AGNELLOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI SORRENTOCONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDICONCORSO (scad. 11 luglio 2019)COMUNE DI GRUMO NEVANOCONCORSO (scad. 7 luglio 2019)COMUNE DI POMPEICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)COMUNE DI MARIGLIANELLACONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI MONTEFALCIONECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI MONTEFALCIONECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)COMUNE DI SORRENTOCONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTROCONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECORETTIFICAAZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOAVVISOISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 25 luglio 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE «G. PASCALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 25 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «A. CARDARELLI» DI NAPOLICONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNOCONCORSO (scad. 21 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTORETTIFICAAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «FEDERICO II» DI NAPOLICONCORSO (scad. 18 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE «SANTOBONO-PAUSILIPON» DI NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 14 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 4 luglio 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICABANCA D'ITALIACONCORSO (scad. 30 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL'IRNO AMBITO S6 DI BARONISSICONCORSO (scad. 7 luglio 2019)