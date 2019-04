Ha lasciato la spiegazione in un biglietto sequestrato martedì dai carabinieri. E in quelle poche righe Eleonora Rioda, 35 anni, ha spiegato alla sua famiglia e a chi le stava accanto...

Morto in un incidente stradale Elia Pietschmann, 29 anni, attore toscano che aveva recitato in varie serie tv come I delitti del Barlume e film. Il giovane ha perso la vita ieri in Sardegna...